Splatoon 3 – Neuer Trailer zeigt den „Salmon Run“-Modus

„Salmon Run – Next Wave“ ist ein kooperativer Multiplayer-Modus in „Splatoon 3“. In dem Modus fluten die Salmoniden wellenweise das Feld. Inklinge und Oktolinge müssen gemeinsam Farbe bekennen, um nicht ins Schwimmen zugeraten

„Splatoon 3“ soll diesen Sommer für Nintendo Switch erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Neben diesem Koop-Modus wird das Spiel auch einen Story-Modus beinhalten. Dort zieht ihr als Nr. 3 in den Kampf gegen die bösartige Oktarianer-Armee. Entdeckt die Geheimnisse von Alterna, dem Flauschplasma und dessen Verbindung zur „Rückkehr der Mammalianer“.

Quelle: Pressemitteilung