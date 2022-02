Klonoa Phantasy Reverie Series – Release-Termin und Trailer

„Klonoa Phantasy Reverie Series“ besteht aus „Klonoa: Door to Phantomile“ und „Klonoa 2: Lunatea’s Veil“. Zur Feier des 25. Jubiläums des Franchises hat Bandai Namco Europe die beiden Titel überarbeitet und bringt sie am 8. Juli 2022 für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (Steam) heraus.

Die Überarbeitung betrifft unter anderem die Grafik, sodass die beiden Titel mit 60fps und 4K gespielt werden können. Hinzu kommen anpassbare Schwierigkeitsstufen und eine Koop-Option für zwei Spieler, sodass Neueinsteiger direkt ins Geschehen einsteigen können und Fans der Reihe sich schnell wieder vertraut machen können. An Klonoas Welt oder dem klassischen Gameplay wurde nichts verändert.

„Klonoa“ wurde ursprünglich im Jahr 1997 veröffentlicht und ist ein side-scrolling Plattformer, der mit seinen kunterbunten Charakteren und einer lebhaften Spielwelt besticht. Spieler schlüpfen in die Rolle von Klonoa, der sich auf die Reise nach Phantomile macht.

