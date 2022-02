13 Sentinels: Aegis Rim – Neuer Trailer der Switch-Version

Im April 2022 veröffentlichen Atlus und Vanillaware die Nintendo Switch-Version von „13 Sentinels: Aegis Rim“. Der neuste Trailer stellt die Geschichte, den Style und das Gameplay des 2D-Scrolling-Abenteuers vor.

In dem Sci-Fi-Epos erwarten euch 12 ineinandergreifende Geschichten. Die namensgebenden „Sentinels“ sind die letzte Bastion zur Verteidigung der Menschheit vor den Kaiju. Mit einem Arsenal an Mechsuit-Waffen geht es in Top-Down-Kämpfen gegen diese bedrohlichen Monster.

„13 Sentinels: Aegis Rim“ erscheint am 12. April 2022 für Nintendo Switch und kann ab sofort bei teilnehmenden Händlern als physische und digitale Edition vorbestellt werden. Vorbesteller der Box-Variante erhalten als Bonus ein exklusives Set Art-Cards.

Die Webseite von „13 Sentinels: Aegis Rim“ findet ihr hier: KLICK!

