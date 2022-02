Ghost on the Shore – Adventure erschein nächste Woche

„Ghost on the Shore“ ist ein storybasiertes Erkundungs-Adventure, das am 24. Februar 2022 für PC, Mac und Linux erscheinen wird. Das Spiel wird für 19,99 Euro (UVP) via Steam, GOG, Humble Store, Mac App Store und in anderen Online-Stores erhältlich sein.

Die emotionale Geschichte dreht sich um die junge Frau Riley, die auf der Suche nach einem Neuanfang ist. Ihr Abenteuer beginnt nachdem sie durch einen Sturm den Rogue Islands ankommt. Als sie an Land kommt, lernt sie den eigenwilligen Geist Josh kennen. Während Riley die Umgebung erkundet, erfährt sie mehr über die Rogue Islands, Josh und deren Schicksal.

Josh erinnert sich an immer mehr aus seiner Zeit auf den Inseln, und Riley wird ermutigt, ihre Träume und Ziele zu offenbaren und zu erklären, warum sie vor ihrem alten Leben davonläuft. Durch die Auswahl der Dialogzeilen wird die Beziehung zwischen den beiden beeinflusst und letztlich auch Rileys Schicksal. Jede Dialogoption wird nur ein einziges Mal angezeigt, so dass Entscheidungen endgültig sind. Insgesamt gibt es vier Enden.

Quelle: Pressemitteilung