Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 – Gameplay-Video

Die Rennspielentwickler von Milestone haben jetzt das erste Gameplay-Video von „Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5“ veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 17. März 2022 für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die PlayStation-Version unterstützt ein kostenfreies Update der PS4- auf die PS5-Version. Auf der Xbox gibt es das bereitstehende Upgrade per Smart-Delivery.

Der neuste Teil der Rennspielserie soll verbessertes Gameplay durch Verbesserungen an der Motorradsteuerung bieten, die mehr Freiheit und Präzision bieten. Auch die Lenkung wurde für eine präzisere Führung in allen Phasen auf dem Boden überarbeitet. Zudem sind das Aufhängungssystem und das Drift-Management verfeinert worden, so dass man aggressiver sein kann, ohne zu stürzen, indem man am Ende des Drifts ganz einfach das Gaspedal „öffnet“.

Außerdem bietet „Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5“ das Tutorial „Future Academy“, das Neulinge dabei hilft, die Supercross-Grundlagen zu beherrschen. Weitere Informationen zur Rennspielreihe findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung