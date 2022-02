Two Point Campus – Trailer stellt den Archäologiekurs vor

SEGA und Entwickler Two Point Studios stellen mit dem neusten Trailer den „Archäologiekurs“ in der Management-Simulation „Two Point Campus“ vor. In dem „Archäologiekurs“ kann man seinen peitschenschwingenden, huttragenden, abenteuerlustigen Professor heraufbeschwören und seine Schüler für den Archäologiekurs anmelden, in dem sie sich durch Graben, Scannen und Staubwischen ihren Weg zu Glück und Ruhm bahnen werden.

Ihre Schüler können Werkzeuge wie Schaufeln, Bürsten und Metalldetektoren verwenden, um Gegenstände / Artefakte zu entdecken, die über verschiedene Ausgrabungsstätten verstreut sind. Dabei sollte man immer sicherstellen, seine Schüler und Mitarbeiter gut auszubilden – denn je mehr sie wissen, desto mehr außergewöhnliche Dinge werden sie ausgraben.

„Two Point Campus“ erscheint am 17. Mai für PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Zum Release wird das Spiel außerdem im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar sein. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über das Spiel und dem Vorgänger „Two Point Hospital“ findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

