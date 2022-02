Boundary – Offener Spieletest des FPS ab Montag

Im Rahmen des kommenden Steam Next Fest veranstalten Skystone Games und das Entwicklerteam von Surgical Scalpels einen offenen Spieletest ihres Zero-G-Shooters „Boundary“. Das Spiel vollständige Spiel soll noch dieses Jahr für PC erscheinen.

In dem Multiplayer-Shooter „Boundary“ erwartet euch First-Person-Shooter-Action in der Schwerelosigkeit des Weltraums. Zwei Teams von Astronauten treten mit anpassbaren und verbesserbaren Waffen gegeneinander an. Wie das Ganze in Action ausschaut, zeigt der folgende Trailer.

Jeder der am Spieletest vom 21. bis zum 28. Februar 2022 teilnimmt und sich auf der Homepage des Spiels (siehe hier) anmeldet, erhält den „Tiger New Year“-Skins als kleines Dankeschön. Hier findet ihr „Boundary“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung