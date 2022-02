Nintendo Switch Online – The Legend of Zelda: Majora‘s Mask hat einen Release-Termin

Das legendäre Abenteuer „The Legend of Zelda: Majora‘s Mask“ erscheint in der kommenden Woche für die Nintendo Switch, wie Nintendo heute mitteilte. Der N64-Klassiker wird für alle Abonnenten des Nintendo Switch Online-Dienstes erhältlich sein, die das zusätzliche Erweiterungspaket besitzen, das den Zugriff auf verschiedene N64-Spiele ermöglicht.

„The Legend of Zelda: Majora‘s Mask“ wurde erstmals im Jahre 2000 veröffentlicht und knüpft an den Ereignissen von „Ocarina of Time“ an. Das Spiel erschien unter anderem für den Nintendo GameCube, als Virtual-Console-Spiel und als 3D-Neuauflage für den 3DS.

Am 25. Februar 2022 wird die Nintendo Switch versorgt. Ein Trailer wurde ebenfalls veröffentlicht, der die kommende Portierung zeigt.

Quelle: Nintendo