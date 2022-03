Kirby und das vergessene Land – Demo-Version erschienen

In ein paar Wochen wird „Kirby und das vergessene Land“ für Nintendo Switch erscheinen. Bereits ab heute können interessierte Spieler einen Blick in das Spiel werfen. Im Nintendo eShop steht ab heute eine kostenlose Demo-Version des 3D-Jump’n’Runs bereit (siehe hier).

Die Demo bietet drei Abschnitte aus der ersten Region. Zudem können sich Spieler dem ersten Boss stellen und den neuen Vollstopf-Modus ausprobieren. Beim erfolgreichen Abschließen der Demo, gibt es einen Geschenkcode, der sich in der Vollversion gegen nützliche Objekte eintauschen lässt.

„Kirby und das vergessene Land“ erscheint am 25. März 2022 für Nintendo Switch. Was euch alles in dem Spiel erwarten, zeigt der folgende Trailer. Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung