Weird West – „Road to Weird West“-Teil 4

Im vierten Teil der Videoreihe „Road to Weird West“ gibt WolfEye Studios Creative Director Raf Colantonio einen Einblick in die Regeln und Gesetze in „Weird West“, von Auseinandersetzungen mit Gesetzeshütern, bis zu lebenslangen Bindungen – in Freundschaft und Feindschaft. „Weird West“ spielt in einer düsteren Fantasy-Interpretation des Wilden Westens, wo sich Gesetzeshüter und Revolverhelden das Land mit fantastischen Kreaturen teilen.

Devolver Digital und Entwickler WolfEye Studios veröffentlichen des Spiels am 31. März 2022 für PC sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen. Die Homepage von „Weird West“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen sowie die ersten drei Teile der Videoreihe gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung