NIS Classics Volume 2 – ZHP Spotlight-Trailer

Im Mai 2022 werden NIS America und Entwickler Nippon Ichi Software „Prinny Presents NIS Classics Vol. 2“ für Nintendo Switch auf den Markt bringen. Teil dieser Sammlung ist der Klassiker „ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman“, der jetzt im Rampenlicht des neuen Trailer steht. In „ZHP“ passt ihr euren Helden von Kopf bis Fuß an und kämpft euch durch zufallsgenerierte Maps.

„Prinny Presents NIS Classics Vol. 2“ erscheint am 13. Mai 2022 in Europa. Neben „ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman“ bietet das Paket auch den Strategie-RPG-Klassiker „Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound“. Ein Spotlight-Trailer dazu findet ihr hier: KLICK! Die Webseite findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung