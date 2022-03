King Arthur: Knight’s Tale – Release der Vollversion erneut verschoben

Heute hat das unabhängige Entwicklerstudio NeocoreGames ein weiteres Mal den Release-Termin der Vollversion des rundenbasierten Taktikspiels „King Arthur: Knight’s Tale“ geändert. So wird das Spiel nicht wie geplant am 29. März 2022 die Early Access-Phase verlassen, sondern erst am 26. April 2022.

„Es war keine leichte Entscheidung – aber wir denken, dass es die richtige Wahl war, da wir ein Spiel veröffentlichen wollen, auf das wir und unsere Spieler stolz sein können. Wir werden diese zusätzliche Zeit nutzen, um das Spiel noch einmal zu polishen. In den nächsten vier Wochen werden wir uns auf die Verbesserung der Sprachausgabe und den Abschluss der Lokalisierungen sowie auf Bug Fixing konzentrieren. Wir wollen sicherzustellen, dass Fans von King Arthur: Knight’s Tale das beste und reibungsloseste Spielerlebnis von King Arthur: Knight’s Tale zum Start erhalten werden“, sagt Gergo Vas, International PR-Manager bei NeocoreGames.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Die Webseite von „King Arthur: Knight’s Tale“ gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel und dessen Features findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung