Forspoken – Action-lastiger Trailer

Erst vor wenigen Tagen haben Square Enix und das Entwicklerstudio Luminous Productions die Veröffentlichung von „Forspoken“ in den Oktober 2022 verlegt. Jetzt folgte ein neuer Trailer, der die Protagonistin Frey Holland auf ihrer Reise durch die weitläufigen Landschaften auf die erbarmungslose Welt von Athia trifft.

In der Geschichte des Spiels ist Frey auf mysteriöse Weise in dieser unbekannten Welt namens Athia gelandet. Athia steht unter dem verheerenden Einfluss des „Bruchs“, die alles verdirbt, was sie berührt, inklusive Menschen und Tiere. Während der Herausforderungen in dieser Welt wird Frey magische Fertigkeiten erlenen, die sie einsetzten wird, um Athia und seine Bewohner zu retten. Unter diesen Fähigkeiten befinden sich „Blitzspeer“, der im Kampf elektrische Energie verschießt, sowie „Wellenwand“, mit der Frey Barrieren aus Wasser kontrollieren kann.

„Forspoken“ erscheint am 11. Oktober 2022 für PlayStation 5 und PC (Steam, EGS und Microsoft Store). Ein bereits geplanter Prequel-DLC mit dem Titel „Forspoken: In Tanta We Trust“ soll im Frühjahr 2023 folgen. Die Hompage von „Forspoken“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen, Trailer und mehr findet ihr auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung