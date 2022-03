JoJo‘s Bizarre Adventure: All Star Battle R für PC und Konsolen angekündigt

„JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R“ ist ein Anime-basiertes Kampfspiel, das Bandai Namco Europe jetzt für PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 angekündigt hat. Die Veröffentlichung plant der Publisher zusammen mit dem Entwicklerstudio CyberConnect2 Co. für Herbst 2022. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

„JoJo’s Bizarre Adventure“ feierte sein Debüt 1987 und wurde 2012 als Anime adaptiert. „JoJo‘s Bizarre Adventure: All Star Battle R“ soll das bisher größte Spiel der Reihe werden und 50 Charaktere aus jedem Handlungsstrang vereinen. Die Spieler können Kämpfe aus jeder Geschichte erleben und sehen, wie die Charaktere aus verschiedenen Universen zum ersten Mal interagieren. Sie können unter anderem als Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh, Tochter von Jotaro und als die erste weibliche JoJo in der Serie spielen.

Des Weiteren soll der Titel eine komplett überarbeitete und verbesserte Version des 2013 eingeführten Kampfsystems bieten und das Tempo mit Hit-Stops, Dashes, neuen Combos und einem neuen Tag-Team-Kampfsystem, der „Support Attack“, erhöhen.

Die Spielmodi bestehen aus dem All-Star-Kämpfe-Modus, dem Arcade-Modus, dem Online-Modus, Versus-Modus, Trainingsmodus und Galeriemodus. Der Hauptmodus, der All-Star-Kämpfe-Modus, bietet neben klassischen Kämpfen zwischen den Charakteren aus früheren Spielen auch völlig neue Kämpfe, so dass Spieler mehr als 100 verschiedene Kämpfe erleben können. Außerdem gibt es eine Reihe von anpassbaren und sammelbaren Skins sowie einzigartige Illustrationen, die die Spieler freischalten und im Galerie-Modus spielen können.

Quelle: Pressemitteilung