Assassin’s Creed Valhalla – Launch-Trailer von „Die Zeichen Ragnaröks“

Gestern erschien die Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“ für „Assassin’s Creed Valhalla“ auf PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X / S, Google Stadia und Amazon Luna. Passend präsentierten Ubisoft und das Entwicklerstudio Ubisoft Sofia den obligatorischen Launch-Trailer.

„Die Zeichen Ragnaröks“ ist so gestaltet, dass es einen Fortschritt für bestehenden Spieler bietet und als Endspielinhalt positioniert ist. Die empfohlene Machtstufe, um die Erweiterung zu spielen ist 340, aber neue Spieler können trotzdem direkt in die Erweiterung einsteigen und Odins Geschichte erleben. Spieler, die die Machtstufe 340 noch nicht erreicht haben, können die Werte und die Ausrüstung ihres Charakters in „Die Zeichen Ragnaröks“ weiter verbessern.

In dem Addon muss Eivor sich seinem/ihrem Schicksal als Odin, dem nordischen Gott der Schlacht und der Weisheit, stellen. Das Zwergenkönigreich Svartalfheim zerfällt, und inmitten des Chaos wurde Odins geliebter Sohn Baldr von dem unbesiegbaren Feuerriesen Surt gefangen genommen. Spieler können neue göttliche Kräfte entfesseln, um ihre Wikingersaga fortzusetzen. Dazu begeben sie sich auf eine verzweifelte Rettungsaktion durch eine mythologische Welt voller Gegensätze.

Mehr über „Assassin’s Creed Valhalla“ und die Erweiterung findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung