Starfield – Zweites Entwicklervideo zum Sci-FI-RPG

Das für November 2022 geplante Rollenspiel „Starfield“ befindet sich derzeit bei Bethesda Game Studio in der Entwicklung. In der zweiten Episode von „Into the Starfield“ sprechen Game Director Todd Howard, Design Director Emil Pagliarulo, Lead Quest Designer Will Shen und Lead Artist Istvan Pely darüber, wie sie ein immersives RPG-Erlebnis für Next-Gen designen, das den Spielern die Freiheit geben soll, die Galaxie auf ihre ganz eigene Art zu erkunden.

Das RPG spielt 100 Jahr in der Zukunft. Es handelt sich laut Bethesda um ein komplett neues Universum und um ein Rollenspiel der nächsten Generation. Das Unternehmen verspricht außerdem, dass man jeden beliebigen Charakter erstellen und die Sterne mit einer nie dagewesenen Freiheit erkunden kann, während man sich auf eine Reise begibt, um das größte Rätsel der Menschheit zu lösen.

Die nächste Episode soll im April erscheinen. Die erste Episode von „Into the Starfield“ findet ihr hier bei uns: KLICK! „Starfield“ soll am 11. November 2022 für Xbox Series X/S und PC erscheinen und ist ab Veröffentlichung mit dem Xbox Game Pass spielbar. Die Webseite zum RPG findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung