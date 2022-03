WrestleQuest – Ankündigungs-Trailer des RPG-Adventure

Diesen Sommer soll das RPG-Adventure „WrestleQuest“ mit lizenzierten Wrestling-Legenden für PC (Steam), Nintendo Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen erscheinen. Dies gaben Skybound Games und Mega Cat Studios vor kurzem bekannt und präsentierten den ersten Trailer.

„WrestleQuest“ ist in einem Pixel-Stil gehalten und lässt die Spieler in die Rolle eines jungen Wrestling-Hoffnungsträger schlüpfen, der sich mit Powerbomben und Slams seinen Weg an die Spitze bahnen will. Es wartet rundenbasierten RPG-Kämpfe, die Echtzeit-Action mit taktischen Entscheidungen mischen soll, sowie bekannte Wrestler aus allen Epochen. Mit dabei sind unter anderem „Macho Man“ Randy Savage, Booker T, Andre The Giant, Jake „The Snake“ Roberts, Diamond Dallas Page, Jeff Jarrett und weitere.

„WrestleQuest vermittelt die Faszination und die Leidenschaft für Wrestling in einem unvergesslichen Rollenspiel,” so James Deighan, Gründer von Mega Cat Studios. „Viele aus dem Mega Cat Team sind mit dem Wrestling aufgewachsen und es hat für uns einen unbestreitbar hohen nostalgischen Stellenwert. Mit diesem Spiel wollen wir diese Kindheitserinnerungen feiern, komplett mit einzigartigen, vollständig lizenzierten Auftritten einiger unserer Lieblingswrestler aus den 80ern, 90ern und heute.”

„Mega Cat Studios hat eine unbändige Leidenschaft für Wrestling und ein unglaublich ehrgeiziges Team, das Unterhaltung im Retro-Stil auf innovative Weise neu erfindet”, so Ian Howe, Co-CEO von Skybound Games. „Ihr Enthusiasmus, ihre Kreativität und ihr Talent machen sie zum perfekten Partner für Skybound Games und wir können es kaum erwarten, dass Spieler bereits diesen Sommer WrestleQuest für sich entdecken.”

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung