The Witcher – Neue Saga auf Basis der Unreal Engine 5 angekündigt

CD Projekt RED kündigte am heutigen Tage an, dass sich ein neues Videospiel in der Entwicklung befindet, dass im „The Witcher“-Universum angesiedelt ist. Die Entwickler sprechen konkret vom Beginn einer neuen Saga. Jedoch wird bei dem neuen „Witcher“-Spiel nicht mehr die hauseigene REDengine zum Einsatz kommen, die unter anderem in „The Witcher 3“ und „Cyberpunk 2077“ zum Einsatz kam.

Stattdessen setzt CD Projekt RED nun auf die neue Unreal Engine 5, die aus dem Hause Epic Games stammt. Die Entwickler sind eine mehrjährige strategischen Partnerschaft mit Epic Games eingegangen. Die neue Partnerschaft umfasst laut CD Projekt RED nicht nur die Lizenzierung, sondern auch die technische Entwicklung der Unreal Engine 5 sowie potenzieller zukünftiger Versionen der Unreal Engine.

Viel bekannt ist zum kommenden „The Witcher“-Spiel jedoch nicht. Es gibt keine weiteren Details zum Entwicklungszeitraum, Veröffentlichungsdatum oder gar Plattformen. Ob die strategische Partnerschaft mit Epic Games auch einen Deal über exklusive Vertriebsrechte umfasst, ist ebenfalls nicht bekannt. Zumindest bestätigt CD Projekt RED, dass bislang nicht geplant sei, das neue Spiel für den Verkauf auf EINE Vertriebsplattform zu beschränken.

Quelle: Pressemitteilung