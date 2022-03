Space Punks – Open Beta startet im April 2022 auf PC

Aktuell befindet sich der Sci-Fi Top-Down-Looter-Shooter „Space Punks“ in der Early Access-Phase. Kommenden Monat wird das Entwicklerteam von Flying Wild Hog die offene Beta via EGS starten. Damit können Spieler ab dem 20. April 2022 einen kostenlosen Blick in das Spiel werfen. Die Vollversion des Spiels soll als ein Free-to-Play-Spiel veröffentlicht werden.

Im Rahmen des Open-Beta-Updates (oder „The Cracked One“-Update) werden neue und wiederkehrende Spieler die Überarbeitung des Kern-Gameplay-Loops mit neuen „Get-A-Job“- und Craftron 2000-Systemverbesserungen sowie neue Endgame-Inhalte mit „The Crack“ erleben. Einem neuen Endlos-Erlebnis, das in den Tiefen einer Art schwarzem Loch angesiedelt ist. In diese können bis zu vier Spieler gemeinsam eintauchen, um das Unbekannte zu erkunden und die Unendlichkeit zu erreichen.

Michał Kuk, Leiter des Krakauer Studios von Flying Wild Hog und Space Punks Game Director, sagte hierzu: „Wir sind unglaublich stolz auf das, was wir mit Space Punks bisher geschaffen haben. Die letzten Monate der Early Access-Phase haben dazu beigetragen, die Kernkonzepte des Spiels zu verfeinern und abzustimmen – unter Berücksichtigung des wichtigen Feedbacks der Spieler in jeder Phase der Entwicklung. Die Spielerinnen und Spieler können sich auf eine einzigartige Mischung aus überdrehtem Sci-Fi-Action-RPG mit selbstbewusstem Humor freuen, mit genügend Waffen, Granaten, Gadgets und Gizmos, damit sie immer wieder zurückkommen und mehr wollen. Die Open Beta bedeutet, dass wir uns darauf freuen, mehr Spieler als je zuvor in der Welt von Space Punks willkommen zu heißen. Das bedeutet aber nicht, dass wir unserer wichtigen Spielergemeinschaft nicht mehr zuhören oder dass wir mit der Arbeit am Spiel so gut wie fertig sind. Wir haben noch so viel mehr, was wir in den kommenden Monaten hinzufügen wollen, und können es kaum erwarten, der breiten Spielerschaft zu zeigen, woran wir gearbeitet haben!“

Phil Mansell, CEO von Jagex, sagte: „Space Punks verkörpert die Philosophie der lebendigen Spiele von Jagex, indem es den Spielern ein sich ständig weiterentwickelndes Multiplayer-Erlebnis mit einem starken Fokus auf sozialem Spiel bietet. Die enge Zusammenarbeit mit der Community eines Spiels ist ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit für das RuneScape-Franchise. Es ist daher eine große Freude, mit einem Studio wie Flying Wild Hog zusammenzuarbeiten, dessen Werte so eng mit unseren eigenen übereinstimmen. Es war ein Privileg, Flying Wild Hog während der Early-Access-Phase der Entwicklung zu unterstützen, und wir freuen uns darauf, sie während der Open-Beta-Phase des Spiels im Epic Games Store zu unterstützen, damit sie bis 2022 und darüber hinaus eine langfristige und sinnvolle Beziehung zu den Spielern aufbauen können.“

„Space Punks“ erscheint für PC (EGS). Eine Konsolen-Version soll folgen. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung