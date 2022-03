Tropico 6 – Trailer zum Release der Next Gen Edition

Heute haben Kalypso Media und Entwickler Realmforge Studios von El Presidente den Auftrag bekommen, die Next Gen Edition von „Tropico 6“ auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S zu veröffentlichen. Diese Edition beinhaltet das Hauptspiel mit 4K-Support, sowie den „Llama of Wall Street“-DLC und das „El Prez Pack“.

In der Aufbau- / Diktator-Simulation werden Spieler zum Herrscher der Bananenrepublik Tropico und spielen in vier verschiedenen Epochen, in denen die Zukunft von Tropico und seinen Bürgern ganz in ihrer Hand liegt. Dabei können sie als furchterregender Diktator oder auch als friedliebender Staatsmann agieren. Ungeachtet seines Führungsstils muss die Politik, Infrastruktur und Wirtschaft im Gleichgewicht halten werden.

Mehr über „Tropico 6“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung