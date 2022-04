Two Point Campus – Release verschoben, neues Video

Est im Januar teilten SEGA und die Entwickler von Two Point Studios mit, dass der Nachfolger des bunten Aufbauspiels „Two Point Hospital“ namens „Two Point Campus“ im Mai erscheinen wird. Der Termin kann jedoch nicht eingehalten werden, wie die beiden Unternehmen zur Wochenmitte mitteilten.

Das Spiel wird somit nicht mehr am 17. Mai 2022 erscheinen, sondern erst am 09. August 2022. Die Two Point Studios benötigen mehr Zeit, um „Two Point Campus“ zu entwickeln, damit das Spiel auf allen Plattformen in der gleichen Qualität erscheinen kann.

„Unser Ziel war es von Anfang an, Two Point Campus auf allen PC- und Konsolenplattformen gleichzeitig in der Qualität zu veröffentlichen, den unsere Community von uns erwartet. Das bedeutet jedoch auch, dass wir etwas mehr Zeit für Two Point Campus benötigen, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Spiel liefern, das auf allen Plattformen gleichermaßen genossen werden kann“, erklärt Mark Webley, Game Director bei Two Point Studios. „Wir werden diese zusätzlichen drei Monate nutzen, um Two Point Campus für alle Plattformen zu optimieren.“

„Two Point Campus“ erscheint für Steam, Sony PlayStation 4/5, Microsoft Xbox One und Xbox Series X|S sowie für Nintendo Switch. Zum Release wird das Spiel außerdem im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar sein.

Quelle: Pressemitteilung