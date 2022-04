Road 96 – Launch-Trailer zum Release auf Xbox- und PlayStation-Konsolen

Ab sofort ist das story-getriebene Abenteuerspiel „Road 96“ auch für Xbox- und PlayStation-Konsolen erhältlich. Das bislang nur für PC und Nintendo Switch erhältliche Spiel bietet eine sich stetig weiterentwickelnde Geschichte, die mit jedem neuen Fluchtversuch weiter aufgedeckt wird, inspiriert durch Roadtrip-Movies aus den 90er Jahren von Regisseuren wie Quentin Tarantino, The Coen Brothers und Bong Joon-ho.

In dem prozedural generierten Adventure findet ihr euch in einem Land wieder, das am Rande des Zusammenbruchs steht. Euer Ziel ist die Grenze des Landes zu erreichen, die Tausende von Kilometern entfernt liegt. Während der Fahrt über die namensgebende Straße „Road 96“, im heißen Sommer von 1996, gilt es dutzende Entscheidungen zu treffen, die unter anderem die Reisemöglichkeiten, Interaktionen mit Einwohnern und mehr betreffen.

Hinzu kommt das Lösen von Rätseln. Je nachdem, ob ihr die Rätsel löst und welche Entscheidungen ihr trefft, wird mehr von den Geschichten und Geheimnissen der unruhigen Vergangenheit des Landes enthüllt. Auf dem Soundtrack des Spiels sind Titel von Bands wie Survive (Stranger Things) zu hören.

Passend zum Release präsentierten Ravenscourt und Entwicklerstudio DigixArt folgenden Trailer. Die offizielle Webseite zum Spiel könnt ihr hier findet: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung