Source of Madness – Launch-Trailer zum Release der Vollversion

Das Side-Scrolling roguelite Action-RPG „Source of Madness“ verlässt heute die Early Access-Phase und erscheint als Vollversion für PC, Nintendo Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen. Auf den genannten Plattformen ist der Titel für 19,99 Euro (UVP) erhältlich.

Auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 soll das Spiel eine 4K-Auflösung und 60fps unterstützen. Auf Xbox One und PS4 gibt es eine native 1080p-Auflösung und 60fps. Spieler auf Nintendo Switch können 1080p (docked) und 720p (handheld/tabletop) erwarten.

„Source of Madness“ versetzt euch in eine alternativen Realität, die von dem Universum des Schriftstellers H. P. Lovecraft inspiriert ist. In dem düsteren Action-Plattformer erwarten euch Monster, die aus den Tiefen der Leere stammen. Die Monster werden mit Hilfe einer KI generiert. Somit soll sich jeder Lauf komplett anders anfühlen und neue Herausforderungen bereithalten. Ebenso muss man seinen Spielstil neu anpassen. Die verdrehte und dunkle Welt verändert sich bei jeden neuen Lauf ebenfalls dynamisch.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Die Homepage gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung