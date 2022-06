SILT – Launch-Trailer zum Release auf PC und Konsolen

Das atmosphärische Tiefsee-Puzzle-Abenteuer „SILT“ erscheint heute für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (Steam, EGS und GOG.com). Bevor ihr auf Erkundung geht, könnt ihr euch den frischen Launch-Trailer anschauen.

„Da dies unser Debüt-Titel ist, sind wir jedem, der heute in SILT eintaucht, unfassbar dankbar“, so Dom Clarke, Programmierer bei Spiral Circus. „Unser Ziel war es, ein zutiefst atmosphärisches Einzelspieler-Erlebnis zu schaffen, und wir hoffen, dass die Spieler ihre Reise in den Abgrund wirklich genießen.“

„SILT bietet ein wirklich einzigartiges Erlebnis für Fans von Puzzle-Adventures. Wir sind von dem Titel begeistert und freuen uns wahnsinnig, ihn heute den Spielern präsentieren zu dürfen“, ergänzt Sarah Hoeksma, Marketing Director bei Fireshine Games. „Das Team von Spiral Circus hat Unfassbares geleistet und ein Spiel geschaffen, das unserer Meinung nach zum Besten gehört, was das Genre zu bieten hat. Wir können es jedenfalls kaum erwarten, dass die Spieler heute endlich in die unheimliche Unterwasserwelt von SILT eintauchen.“

Nach Angaben von Publisher Fireshine Games und Entwicklerstudio Spiral Circus, ist „SILT“ ein surreales Puzzle-Abenteuer, das in einer Schwarzweiß-Ästhetik gehalten ist. Das Spiel ist angesiedelt in einer gleichermaßen bedrohlichen wie atmosphärischen Welt auf dem Grund des Meeres. Auf sich gestellt, decken Spieler als Taucher dort längst vergessene Geheimnisse auf, erkunden die gefährliche Umgebung und nutzen außergewöhnlichen Kräfte, um von Meereskreaturen Besitz zu ergreifen, während sie sich tiefer in die Dunkelheit wagen.

Quelle: Pressemitteilung