Deliver Us Mars – Release-Termin und Gameplay-Trailer

Das Sci-Fi-Abenteuer „Deilver Us Mars“ ist der offizielle Nachfolger von „Deliver Us The Moon“ und befindet sich derzeit für PC und Konsolen in Entwicklung. Frontier Foundry und KeokeN Interactive haben jetzt angekündigt, dass das Spiel am 27. September 2022 für PC (Steam und EGS), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen wird. Die Standard Edition soll 29,99 Euro (UVP) kosten. Hinzu gibt es eine Deluxe Edition für 34,99 Euro (UVP), die den Soundtrack beinhalten wird.

Die Geschichte von „Deliver Us Mars“ setzt 10 Jahre nach der Fortuna-Mission von „Deliver Us The Moon“ ein. Zwar sind die beiden Spiele miteinander verbunden, jedoch sollen auch neue Spieler einen guten Einstieg finden. Nach einem mysteriösen Notruf vom Mars schließt sich die jüngste Astronautin der Erde, Kathy Johannson, der Zephyr und ihrer Besatzung zu einer letzten Mission an: Sie soll die von mysteriösen Outward gestohlenen ARCHE-Kolonieschiffe bergen und damit das Überleben der Menschheit sichern.

