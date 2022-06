Layers of Fears – Trailer zum dritten Teil der Reihe

Bloober Team setzt die „Layers of Fear“-Serie bekanntlich fort und zeigt am heutigen Tage einen ersten Trailer aus dem kommenden dritten Teil.

Der erste „Layers of Fear“-Titel erschien 2016. Es drehte sich um einen verrückten Maler, der versucht sein Meisterwerk zu schaffen. Während des Spielens deckte man die dunkle Vergangenheit des Malers auf. Das Ganze spielte in einem sich stätig verändernden Haus. „Layers of Fear 2“ folgte 2019.

Auch „Layers of Fears“ soll das Storytelling in den Mittelpunkt rücken. Erzählt wird die Geschichte von verschiedenen Künstlern, die von ihren Obsessionen versklavt sind. Laut Bloober Team erwartet euch eine übergreifende Erzählung samt erweiterten Handlungssträngen.

Das Spiel wurde mit der hochmodernen Unreal Engine 5-Technologie erstellt und unterstützt Ray Tracing, HDR-Effekt, 4K-Auflösung und nutzt das Beleuchtungssystem namens „Lumen“, das ebenfalls Teil der neuen Engine aus dem Hause Epic ist.

„Layers of Fears“ erscheint voraussichtlich Anfang 2023 für den PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen.