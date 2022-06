The Last of Us Part I – Remake erscheint für PS5 und PC

„The Last of Us“, das Action-Adventure, aus dem Hause Naughty Dog erhält eine dritte Veröffentlichung. Nach dem PlayStation 3-Release im Jahr 2013, folgte ein Remaster im darauffolgenden Jahr für die PlayStation 4. Nun erhält das Spiel nun ein Remake für die PS5 und sogar für den PC.

Im September wird die runderneuerte Version des Spiels das Licht der Welt erblicken. Ebenso gibt es nun eine kleine Änderung am Namen. So wird das Remake den Namen „The Last of Us Part I“ tragen. Ebenfalls mit an Bord ist die Geschichte „Left Behind“, die mehr aus dem Leben von Ellie und ihrer besten Freundin Riley erzählt.

„The Last of Us Part I“ wurde laut Sony und Naughty Dog komplett überarbeitet. Ein modernisiertes Gameplay und eine verbesserte Steuerung sollen das Erlebnis abrunden. Das Spiel erscheint am 02. September 2022 für die PlayStation 5. Eine PC-Version befindet sich ebenfalls in der Entwicklung, die jedoch keinen Release-Termin erhalten hat.