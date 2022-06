The Quarry – Trailer zum Release

Gestern veröffentlichten 2K und Supermassive Games das Teen-Horror-Game namens „The Quarry“. Mit der Veröffentlichung des Spiels präsentierten die beiden Unternehmen auch einen Launch-Trailer, den ihr unter diesen Zeilen begutachten könnt. Wer das Spiel und dessen Mechanik sowie Setting vor dem Kauf testen möchte, der kann sich eine kostenlose Testversion herunterladen, die den Prolog des Spiels beinhaltet. Die Testversion ist auf allen Plattformen in deren jeweiligen Stores verfügbar.

Die Geschichte von „The Quarry“ versetzt euch in ein Sommercamp, wo die Betreuer und Betreuerinnen von Hackett’s Quarry ohne Kinder und ohne Erwachsene noch einmal richtig feiern möchten. Jedoch wird aus der Partynacht schnell eine Nacht des Grauens. So machen blutbeschmierte Einheimische und etwas viel, viel Schlimmeres Jagd auf die Gruppe, die aus neun spielbaren Charakteren besteht. Die Besetzung des Spiels setzt sich aus bekannten Schauspieler zusammen. Mit dabei sind unter anderem David Arquette („Scream“-Franchise), Ariel Winter („Modern Family“), Justice Smith („Jurassic World“), Brenda Song („Dollface“), Lance Henriksen („Aliens“) und Lin Shaye („A Nightmare on Elm Street“).

“Es ist fast sieben Jahre her, dass wir unser letztes Teen-Horror-Game veröffentlicht haben. Nun bringen wir mit The Quarry das interaktive Geschichtenerzählen weiter voran und nutzen die zwischenzeitlichen Technologiesprünge voll aus“, kommentiert Will Byles, Director bei Supermassive Games. „The Quarry zeigt uns, welche Entscheidungen wir treffen würden, wenn wir mit dem Undenkbaren und Unvorstellbaren konfrontiert werden. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Geschichten daraus entstehen!“

“Das Team von Supermassive Games hat die Messlatte für das Genre der interaktiven Erzählung erneut höher gelegt“, konstatiert David Ismailer, President von 2K. „Die Zusammenarbeit war fantastisch und in Verbindung mit der unglaublichen Besetzung und extrem spannenden Geschichte können wir den Fans eine der nervenaufreibendsten Teenie-Horror-Achterbahnfahrten des Sommers bieten.“

„The Quarry“ ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung