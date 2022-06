Decarnation – Trailer zum storybasierten Horrorspiel

„Decarnation“ entsteht beim Pariser Entwicklerstudio Atelier QDB und versetzt euch in das Jahr 1990. Das Horrorspiel lässt euch in die Haut von Gloria schlüpfen, eine Varieté-Tänzerin mit mäßigem Erfolg, die mit ihren Kräften am Ende ust. Ihre Beziehung, ihre Karriere und ihr Selbstvertrauen sind an einem Tiefpunkt angelangt. Doch ein mysteriöser Gönner stellt ihr ein künstlerisches Projekt in Aussicht, was ihre Welt auf den Kopf stellt.

In dem Spiel wird der Kontrast zwischen dem Kampf gegen die Grenzen, die uns in der realen Welt auferlegt werden, und der Welt des Unterbewusstseins, aus der es kein Entkommen gibt, thematisiert. Zudem soll „Decarnation“ Elemente aus traditionellen Survival-Horrorspielen bieten. Dazu gehören kryptische Rätsel, feindselige Umgebungen, tödliche Gegner und furchterregende Bosse.

Ein Trailer präsentiert euch nicht nur den Grafikstil des Spiels, sondern zeigt unter anderen die phantasmagorische Welt aus Träumen und Albträumen, in der Gloria lebt. Erscheinen soll „Decarnation“ aller Voraussicht nach im Laufe des nächsten Jahres. Erscheinen wird das Spiel erst einmal nur für den PC.

Quelle: Pressemitteilung