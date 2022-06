PS Plus – Die Spiele für Juli 2022

Das Abo-Modell von PlayStation Plus hat sich bekanntlich geändert. Was sich nicht geändert hat, sind die monatlich wechselnden Spiele, die für alle Abonnementen des Dienstes zum Download bereitstehen. So erhalten auch die „PS Plus Essential“-User die Spiele.

Vom 05. Juli bis zum 01. August können alle PlayStation Plus-Mitglieder ihre digitale Bibliothek mit den Spielen „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“, „The Dark Pictures Anthology: Man of Medan“ und „Arcadegeddon“ füllen.

Wer sich einen Überblick über das neue PS Plus-Programm verschaffen möchte, der sollte einen Blick auf die eigens von Sony eingerichtete Seite werfen, die sich hinter diesem Link versteckt.

Die aktuellen Games:

God of War (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4, PS5)

Die kommenden Games:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS4, PS5)

Quelle: PlayStation Blog