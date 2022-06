WWE 2K22 – Release-Trailer des „Clowning Around Pack“

Gestern erschien das „Clowning Around Pack“, das vierte DLC-Pack für „WWE 2K22“. Der DLC ist einzeln erhältlich und auch im DLC-Komplettpaket im Season Pass, der Deluxe Edition und der nWo 4-Life Digital Edition von „WWE 2K22“ enthalten.

Mit „Clowning Around“ lassen 2K und Entwickler Visual Concepts Doink the Clown in den Ring, einer der buntesten Superstars in der WWE-Geschichte, begleitet von der „Baddest Woman on the Planet“ Ronda Rousey und der Popkultur-Ikone Mr. T. Ebenfalls im Pack enthalten sind The British Bulldog, Doudrop und Rick Boogs. Alle sechs Superstars kommen mit eigenen ‚Meine FRAKTION‘-EVO-Karten, die beim ‚Meine FRAKTION‘-Gameplay aufgestuft werden können.

Weitere Informationen über das Spiel gibt es auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung