Valkyrie Elysium – Release-Termin für PC und PlayStation-Konsolen

Im März 2022 gab Square Enix bekannt, dass das Action-RPG „Valkyrie Elysium“ noch dieses Jahr für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen wird. Jetzt hat das Team zusammen mit Entwicklerstudio Soleil Ltd. den offiziellen Release-Termin verraten. So erscheint das Spiel am 11. November 2022 für die beiden PlayStation-Konsolen und für PC via Steam. Zudem wird am 29. September 2022 ein digitaler Port des PSP-Klassikers „Valkyrie Profile: Lenneth“ für PS5 und PS4 erscheinen.

„Valkyrie Elysium“ wird in physischer wie digitaler Form als Standard Edition für PS5 und PS4 erhältlich sein. Für PC (Steam) erscheint der Titel als digitale Standard Edition. Eine digitale Deluxe Edition wird ebenfalls auf allen Plattformen erhältlich sein. Die Digital Deluxe Edition auf PS5 und PS4 wird folgendes enthalten:

72 Stunden Vorabzugriff auf die Vollversion des Spiels

Spielgegenstand „Svartaljr: Schwert der Göttin der Unterwelt“

Eine digitale Version von „Valkyrie Profile: Lenneth“ (PS4/5-Version) – der erste Teil der „Valkyrie“-Reihe, der ab dem 29. September 2022 für moderne Konsolen verfügbar sein wird

Die Digital Deluxe Edition auf Steam enthält den Spielgegenstand „Svartaljr: Schwert der Göttin der Unterwelt“.

Square Enix bietet zudem Vorbestellerboni auf allen Plattformen:

PS5 und PS4: Spielgegenstand „Alscir: Schwert des Gottes des Lichts“ (Exklusiver Bonus für die digitale Vorbestellung im PSN) „Valkyrie Elysium“ Avatar (Exklusiver Bonus für die Vorbestellung der Einzelhandelsversion)

Steam: 72 Stunden Vorabzugriff und Bildschirmhintergründe

Zudem können Spieler, die „Valkyrie Elysium“ auf PS4 kaufen, auch die PS5-Version des Spiels herunterladen.

Ein paar weitere Informationen zum Spiel und der Reihe, findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung