Skull and Bones – Gameplay und Release-Termin

Das Piraten-Abenteuer „Skull and Bones“ aus dem Hause Ubisoft, wurde erstmals vor fünf Jahren angekündigt. Wenig später verschwand das Spiel von der Bildflächte. Ubisoft veröffentlichte am heutigen Tage nicht nur einen neuen Trailer, der euch einen Überblick über das Gameplay präsentiert, sondern auch den Release-Termin.

„Skull and Bones“ versetzt euch in das Goldene Zeitalter der Piraterie, wo ihr im riesigen, von Indischen Ozean inspierierten Gebiet in See stecht, in dem es von Schätzen nur so wimmelt. Um diese rücksichtslose Umgebung zu überleben, müsst ihr Segel- und Seekämpfe meistern und Allianzen aufbauen. Im Spiel erwartet euch eine PvPvE-Welt, in der ihr alleine oder als Teil einer Piratenbande segelt. Hier plündert ihr auf lukrativen Handelsrouten, trefft auf mächtige Imperien, bekämpft brutale Rivalen und müsst die Tücken des Ozeans überleben.

Wie Ubisoft mittelte, wird „Skull and Bones“ nach der Veröffentlichung regelmäßig mit neuen Inhalten, Aktivitäten, Geschichten und Herausforderungen aktualisiert. Einen Season-Pass oder ähnliches wird es laut offiziellen angaben nicht geben. Die Spielinhalte werden somit für alle Spieler zur Verfügung gestellt.

Vorbesteller-Boni und Premium Edition

„Skull and Bones“ wird nicht nur in einer Standard-Edition erscheinen, sondern auch in einer Premium Edition, die diverse, digitale Goodies beinhaltet. Die frühen Käufer des Spiels erhalten als Bonus ein Outfit für ihren angehenden Piraten und ein besonderes Feuerwerk.

Die „Skull and Bones“-Premium Edition enthält:

Hauptspiel

„Die Ballade von Bloody Bones“-Kollektion

2 zusätzliche Aufträge

Digitales Artbook & Soundtrack

Kaperbrief-Token (Schaltet einen Premium-Battle Pass und zusätzliche Inhalte frei. Mit der Veröffentlichung neuer Saisons verwendbar.)

Skull and Bones erscheint am 08. November für Playstation 5, Xbox Series X|S, Stadia, Luna, im Epic Games Store und bei Ubisoft Connect.