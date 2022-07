ORX – Release erfolgt Ende August

„ORX“, das Tower-Defense-Spiel, das Mechaniken aus Deckbau- und Tabletop-Spiele miteinander verbindet, hat einen Release-Termin erhalten. Das von johnbell entwickelte Spiel wird Ende August für den PC via Steam und Epic Games Store erscheinen.

In „ORX“ kämpft ihr in einem düsteren Fantasy-Setting gegen Horden von unbarmherzigen Gegnern und versucht, euer Königreich in einem Kartenspiel zu vergrößern, das zum Teil aus Turmverteidigung und zum Teil aus Deckbuilding besteht. Neben Straßen und Befestigungen, müsst ihr Truppen aufstellen, um den Ansturm der Horde standzuhalten. Wie die Entwickler mittelten, beinhaltet „ORX“ rund 300 Karten und neun verschiedene Clans, von denen jeder sieben Feindtypen mit unterschiedlichen Verhaltensmustern und Angriffsstilen hat.

„ORX“ erscheint am 30. August 2022. Ein neuer Trailer verrät nicht nur den Release-Termin, sondern präsentiert unter anderem die Gameplay-Mechanik des Spiels. Wer den Titel vor dem Kauf testen möchte, der kann sich noch bis zum 14. Juli eine Demo-Version über Valves Distributionsplattform Steam herunterladen.

