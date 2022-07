Rollerdrome – Das erste Entwicklervideo

Letzten Monat kündigten Private Division und Entwickler Roll7 den Rollerskates-Shooter „Rollerdrome“ an. Im ersten Entwicklervideo gewährt das Entwicklerteam einen Blick hinter die Kulissen. Unter anderem zeigt Roll7 die Kombination von flüssige Bewegungen in einem retrofuturistischen Universum mit stylishen Trickmechaniken. Der Soundtrack stammt von Musiker Electric Dragon.

Der Einzelspielertitel wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt und soll am 16. August 2022 zum Einführungspreis von 19,79 Euro auf Steam und auf PlayStation Plus für Mitglieder sämtlicher Stufen erhältlich sein. Nach diesem Einführungspreis-Angebot wird „Rollerdrome“ für 29,99 Euro (UVP) auf Steam und im PlayStation Store* erhältlich sein. Zudem wird eine Game Trials zur Veröffentlichung des Spiels für Premium-Mitglieder von PlayStation Plus verfügbar sein.

Quelle: Pressemitteilung