The Siege and the Sandfox – „Stealthvania“-Titel für 2023 angekündigt

„The Siege and the Sandfox“ ist der Debut-Titel des Entwicklerstudios Cardboard Sword. Das 2D-Stealth-Metroidvania im 16 Bit-Stil mit Parkour-Plattforming soll 2023 für PC (Steam, GOG, Humble und EGS) erscheinen. Zu den Features gehören eine Mischungen aus handgezeichneten Animationen, Hintergründen und einem 16-Bit-Kunststil. Das Ganze wird gepaart mit dynamisches Gameplay, vielseitige Charaktere und eine nicht-lineare Erkundung einer kontinuierlichen Welt.

„Wir freuen uns sehr, unser erstes Spiel, The Siege and the Sandfox, mit der Hilfe von Koch Media auf den Markt zu bringen. Dieses Projekt ist eine leidenschaftliche Kombination aus Stealth- und 16-Bit-Spielen, die mit wunderschönen visuellen Effekten und Techniken in die moderne Welt gebracht wurde. Wir wollten etwas Neues und doch Nostalgisches machen, und Koch hat uns geholfen, das zu verwirklichen,“ so Olly Bennett, CEO von Cardboard Sword

In dem Spiel müssen sich die Spieler einen Weg durch die variantenreiche Welt vom majestätischen Palast bis hin zu den alten Gefängnissen eines belagerten Königreichs erschleichen. Einst ein Beschützer der Krone, muss der legendäre Krieger „Sandfuchs“ nach einem heimtückischen Anschlag auf den König mit Hilfe seines Tarnmantels möglichst unbemerkt zahlreiche Rätsel und Aufgaben lösen, sich in den unterirdischen Ruinen unter dem Palast der wahren Bedrohung aus dem Sand stellen und so das Königreich vor den Verrätern retten.

Das Ziel: Sich so bedeckt wie möglich durch die Welt zu bewegen und gegebenenfalls auch potenzielle Bedrohungen zu eliminieren. Die Spieler navigieren den Sandfuchs mittels rennen, springen, hangeln oder schwingen durch die spannende Spielwelt, finden dabei neue Gegenstände und Ausrüstungen und schalten bisher unzugängliche Orte frei.

Quelle: Pressemitteilung