Star Wars Jedi: Survivor – Neuer Gameplay-Trailer

Electronic Arts, Lucasfilm Games und Respawn Entertainment veröffentlichen in knapp drei Wochen den Nachfolger des im Jahre 2019 veröffentlichten Spiels „Star Wars Jedi: Fallen Order“. Um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, veröffentlichten die Unternehmen einen finalen Gameplay-Trailer zum kommenden „Star Wars Jedi: Survivor“, den wir unter diesen Zeilen eingebunden haben.

Die Geschichte von „Star Wars: Jedi Survivor“ setzt fünf Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ ein. In den Mittelpunkt rückt abermals Cal Kestis, der sich weiter als Jedi entwickelt. An seiner Seite ist sein Gefährte „BD-1“. Söldner Bode Akuna (Noshir Dalal) und das frühere Mitglied der Crew Cere Junda (Debra Wilson), schließen sich der Reise von Cal an. „Star Wars Jedi: Survivor“ führt mehrere Kampfstile ein, um das Gameplay zu erweitern. Dazu gehören zwei Lichtschwerter und ein neuer Parierstangen-Kampfstil.

Am 28. April 2023 erscheint „Star Wars: Jedi Survivor“ für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Quelle: EA / YouTube