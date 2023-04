Final Fantasy XVI – Gameplay zeigt die Welt und das Kampfsystem

In einem neuen „State of Play“-Event, das am vergangenen Abend von Sony ausgestrahlt wurde, rückte das kommende „Final Fantasy XVI“ in den Mittelpunkt. Produzent Naoki Yoshida meldete sich zu Wort und präsentierte allerhand Gameplay-Material aus dem kommenden Spiel.

So erhält man zum ersten Mal einen Einblick in den Rückzugsort, den der Protagonist des Spiels nutzen kann. Des Weiteren zeigt das unten eingebundene Video das Kampfsystem, RPG-Elemente und verschiedene Charaktere, die an der Seite von Clive Rosfield kämpfen.

„FF XVI“ entführt Spieler in eine Welt, in der Esper mächtige und tödliche Kreaturen sind, von denen jede von einem Dominus beherbergt wird – einer einzelnen Person, die mit der Fähigkeit gesegnet ist, ihre gewaltige Macht herbeizurufen. Die Geschichte folgt Clive Rosfield, einem jungen Mann, der den Schwertkampf meistern möchte und zum Ersten Schild von Rosaria ernannt wurde. Mit diesem Titel wurde ihm auch der Schutz seines jüngeren Bruders Joshua übertragen, welcher der Dominus des Phönix ist. Unerwartete Ereignisse führen Clive auf einen dunklen und gefährlichen Weg der Rache.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5. Wer einen Blick auf die unterschiedlichen Editionen des Spiels werfen möchte, der wird hier bei uns fündig. Weitere Informationen zu der aktuellen „State of Play“ erhaltet ihr im PlayStation Blog.

Quelle: PlayStation Blog / State of Play