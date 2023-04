Suicide Squad : Kill the Justice League verschiebt sich in das Jahr 2024

„Suicide Squad: Kill The Justice League“ wird derzeit von Rocksteady Studios entwickelt und wird in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Games und DC veröffentlicht.

Die Veröffentlichung wird jedoch nicht, wie ursprünglich geplant, im Mai stattfinden, sondern erst im nächsten Jahr. Damit verschiebt sich das Spiel ein weiteres Mal. Als Grund für die Verschiebung gibt Rocksteady an, dass man den Spielern die bestmögliche Qualität liefern möchte und daher diese schwierige und notwendige Entscheidung getroffen hat. Gleichzeitig dankt das Unternehmen der Community für ihren Support.

„Harley Quinn“, „Deadshot“, „Captain Boomerang“ und „King Shark“, die Bösewichte des DC-Universums, müssen in „Suicide Squad: Kill the Justice League“ die Welt vor ihrem drohenden Untergang retten. Mit Sprengstoff in ihren Köpfen müssen sie die bekannten DC-Superhelden der „Justice League“ töten. Der quasi unmögliche Auftrag ist Teil von Amanda Wallers berüchtigter Task Force X.

„Suicide Squad: Kill The Justice League“ erscheint nun voraussichtlich am 02. Februar 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

pic.twitter.com/iycWye9X42 — Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) April 13, 2023

Quelle: Rocksteady Studis / Twitter