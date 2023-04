Blasphemous 2 – Der Büßer kehrt im Sommer zurück

Entwickler The Game Kitchen und Publisher Team17 kündigten heute mit „Blasphemous 2“ den Nachfolger des im Jahre 2019 veröffentlichten „Metroidvania“-Spiels an. Einen ersten Trailer könnt ihr unter diesen Zeilen begutachten.

Die Geschichte des zweiten Teils der Reihe, knüpft laut The Game Kitchen direkt an den kostenlosen DLC „Wound of Eventide“ an, in der das Herz am Himmel die Rückkehr des Mirakels ankündigt und die Geburt eines neuen Kindes des Mirakels vorausgesagt hatte. So erwacht der Protagonist des Spiels in einem fremden Land und wird in den endlosen Kreislauf von Leben, Tod und Wiederauferstehung zurückgeworfen. Erneut muss der Büßer eine gefährlich Welt erforschen.

„Blaphemous 2“ soll laut den Entwicklern noch mehr Möglichkeiten zur Anpassung und Verbesserung des Skill-Sets sowie wertvolle Erweiterungen des Waffenarsenals bieten. Neben neuen und grotesken Gegnern, wird das Spiel neue Bosse erhalten, die den Büßer auf die Probe stellen.

Das Spiel erscheint noch in diesem Sommer für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Einen konkreten Release-Termin nannten die Entwickler nicht.

