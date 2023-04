Cassette Beasts – Launch-Trailer zum Release auf PC

Die Teams von Raw Fury und Bytten Studio veröffentlichen heute die PC-Version des Monstersammel und -verschmelzungs Open-World-RPGs „Cassette Beasts“. Das Spiel ist via Steam, Microsoft Store und PC Game Pass verfügbar. Die Konsolen-Fassung soll am 25. Mai 2023 für Nintendo Switch sowie Xbox One und Xbox Serie X/S (auch via Xbox Game Pass) folgen.

„Cassette Beasts“ bietet rundenbasierte Kämpfe und soll Monster-Sammel-Rollenspiele neu interpretieren. Auf der abgelegenen Insel New Wirral können sich Menschen mithilfe von Musikkassetten in seltsame Kreaturen verwandeln und sie im Kampf verkörpern. Spieler erkunden die Insel und nehmen dabei eine Sammlung mächtiger Monster auf ihren Kassetten auf, um deren Fähigkeiten zu erlangen und einen Weg nach Hause zu finden.

