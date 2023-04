Stellaris – Informationen über „Galactic Paragons“ und zum Koop-Modus

„Galactic Paragons“ ist eine neue Erweiterung für das Sci-Fi-Strategiespiel „Stellaris“, die Paradox Interactive bereits nächsten Monat auf den Markt bringen wird. Zudem wird ein kooperativer Multiplayer in die Open Beta gehen, der es bis zu fünf Spielern ermöglicht, dass gleiche Imperium zu kontrollieren.

„Galactic Paragons“ erweitert die Ratsmechanik und ermöglicht es den Spielern, mittels der von ihnen eingesetzten Anführer, die Vision ihres Imperiums zu unterstützen. Die Erweiterung fügt zusätzliche Staatselemente und vieles mehr hinzu. Ein Imperium ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Die Spieler sollten also in ihre Anführer investieren und sie stärken, um die Zukunft auf eine Weise zu gestalten, wie sie die Galaxie noch nie zuvor gesehen hat. Die Erweiterung erscheint am 9. Mai 2023 für PC und ist hier auf Steam zu finden: KLICK!

„Im Stellaris-Universum gibt es unendlich viele Geschichten zu erzählen. Den Geschichten der Anführer im Galaktischen Rat und den Imperien der Spieler Leben einzuhauchen, ist ein perfektes Beispiel für das Engagement des Teams, die Möglichkeiten zu erweitern, mit denen unsere Spieler eine riesige und wundersame Galaxie erkunden können“, sagte Stephen Muray, Game Director von Stellaris. „Unsere Spieler treiben uns an, Stellaris zu neuen Höchstleistungen zu bringen und wir werden die Galaxie in den kommenden Jahren an ihrer Seite erforschen.“

Stellaris: Galactic Paragons – Features

Neue Ratsmechaniken In Galactic Paragons sind spezialisierte Rollen und Vorteile enthalten, um die neue Ratsmechanik in Stellaris zu unterstützen. Den Spielern stehen Dutzende von einzigartigen Ratsrollen zur Verfügung, die auf ihren Zivilisationen und Regierungstypen basieren. Sie können zusätzliche Positionen freischalten während sich ihr Imperium weiterentwickelt.

Neue dynamische Anführer Die Spieler rekrutieren, verbessern und begleiten die Anführer ihres Reiches durch die Jahrhunderte. Sie können sie formen, indem sie ihre Eigenschaften und ihre Veteranenklasse auswählen und sie ihrem Schicksal entgegenführen, bis sie in den Ruhestand gehen – oder vernichtet werden!

Galaktische Helden Herrscher holen sich berühmte Vorbilder in ihren Rat: Einzigartige Anführer mit eigenen Grafiken, Ereignissen und Geschichten können sich dem Imperium anschließen und ihre eigenen Vorteile für die Regierung mitbringen. Oder man entdeckt vier legendäre Vorbilder mit ausgeklügelten Ereignisketten und einzigartigen Mechanismen!

Neue Traditionen, Staatselemente und mehr: Der neue „Unter einer Herrschaft“-Ursprung, erzählt die Geschichte des Anführers, der das Reich des Spielers gegründet hat. Acht neue Staatselemente zum Thema Staatsführung, von der Verewigung der Persönlichkeiten vergangener Anführer in digitalen Archiven bis hin zu einer stark optimierten Ratsauswahl über eine Unternehmenscharta. 12 neue Veteranenklassen. Hunderte von neuen Anführereigenschaften. Zwei neue Traditionsbäume, die den Spielern neue Erlasse und verbesserte Anführer bieten. Neue Schiffe, Grafiken und Story-Inhalte.



3.8 Gemini-Update

Neben diversen Quality-of-Life-Updates, werden auch zwei Mehrspielermodi den Weg ins Spiel finden:

Kooperatives PvE erlaubt es Spielern, sich als ein einziges Imperium zusammenzuschließen, um gegen feindliche Imperien anzutreten. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Spieler, ihren Freunden das Spiel beizubringen oder die die Zuständigkeiten der Imperiumsverwaltung aufzuteilen, um ein entspannteres Spielerlebnis zu haben.

Kompetitives PvP ermöglicht es Gruppen von Spielern, sich gegnerischen Imperien anzuschließen und gegeneinander zu kämpfen. Die Aufteilung der Aufgaben kann die Einstiegshürden in den kompetitiven Mehrspielermodus senken, da sie weniger überwältigend ist. Für wettbewerbsorientierte Spieler können Reiche auch gesperrt und ein Passwort für den Zugang eingerichtet werden.

Weitere Details über die Koop-Modi wurden in einem Forenbeitrag veröffentlicht (siehe hier). Die Homepage von „Stellaris“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung