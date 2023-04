Aliens: Dark Descent – Ein neuer Trailer

Mit einem neuen Trailer haben Focus Entertainment und Entwicklerstudio Tindalos Interactive die Vorbestellungsphase von „Aliens: Dark Descent“ gestartet. Vorbesteller erhalten das „Lethe Recon Pack“ als Belohnung. Der Trailer bietet eine Mischung aus Cinematic und Ingame-Szenen, die einen Eindruck vom taktischen Gameplay bieten sollen.

In dem Squad-basierte Strategiespiel soll euch eine authentische „Alien“ Geschichte in einer cineastischen Kampagne voller düsterer Geheimnisse, ikonischer Xenomorph und neuer Bedrohungen erwarten. Eine breite Reihe an taktischen Fähigkeiten kommen beim Rekrutieren, Aufleveln und Kommandieren eines Squads von Colonial Marines zum Einsatz.

Die Einheiten können in Echtzeit als ein Squad mit intuitiver Steuerung per Tastatur und Maus oder Gamepad gesteuert werden. Jeder Befehl wird über die Comms bestätigt und wird vom am besten für die Situation geeigneten Marine ausgeführt. Die Welt soll weitläufig und persistent sein sowie auf euch reagieren. Um es dort zu überleben, gilt es auch eure Marines im Auge zu behalten, den jeder Tod ist endgültig.

„Aliens: Dark Descent“ erscheint am 20. Juni 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Webseite von „Aliens: Dark Descent“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung