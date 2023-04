Armored Core VI: Fires of Rubicon – Release-Termin und neuer Trailer

Nachdem Bandai Namco Europe und FromSoftware letztes Jahr „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ ankündigten, folgt jetzt der offizielle Release-Termin. So können sich Spieler ab dem 25. August 2023 in die Mech-Action stürzen, und zwar auf PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Zudem wird das Spiel Teil von PlayStation Free Upgrade und Xbox Smart Delivery.

In dem Spiel wurden auf dem abgelegenen Planeten Rubicon 3 die geheimnisvolle neue Substanz „Coral“ entdeckt. Als Energiequelle sollte sie die technologischen und kommunikativen Fähigkeiten der Menschheit drastisch verbessern. Stattdessen löste sie eine Katastrophe aus, die den Planeten und die umliegenden Sterne mit Flammenstürmen geißelte und in ein brennendes Sternensystem verwandelte.

Fast ein halbes Jahrhundert später wurde Coral auf dem durch die Katastrophe verseuchten Rubicon 3 wiederentdeckt. Nicht von der Erde stammende Konzerne und Widerstandsgruppen kämpfen um die Kontrolle über die Substanz. Spieler infiltrieren Rubicon als unabhängige Söldner und geraten in den Krieg der Konzerne und anderer Fraktionen um die Substanz. Auf Spieler sollen hochmobile, individuelle anpassbare Mechs warten, mit denen sie sowohl zu Land als auch in der Luft ihre Kontrahenten bezwingen können.

Quelle: Pressemitteilung