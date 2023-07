Star Trek: Infinite – Trailer mit Gameplay-Szenen

Nachdem Paradox Interactive, Paramount Consumer Products und Entwicklerstudio Nimble Giant Entertainment letzte Woche „Star Trek: Infinite“ ankündigten, folgte jetzt ein erster Gameplay-Trailer. Das Grand-Strategy-Spiel nimmt euch mit auf eine Reise durch den Weltraum und versetzt euch mitten in die galaktischen Kämpfe zwischen den Mächten des Alpha- und Beta-Quadranten.

Obwohl dieses Spiel von der Serie „Star Trek: The Next Generation“ inspiriert ist, dreht sich die Geschichte nicht nur um ein Schiff. Als Spieler übernehmt ihr das Kommando über eine von vier Großmächten in der Galaxie: die Vereinigte Föderation der Planeten, das Romulanische Sternenimperium, die Cardassianische Union oder das Klingonische Reich. Jede Großmacht verfügt über individuelle Eigenschaften, Geschichten, Quests und vieles mehr, um das Spielgefühl individuell zu gestalten. Ihr könnt Flotten aussenden, um die Alpha- und Beta-Quadranten zu erkunden, die Wirtschaft verwalten und diplomatische Bemühungen steuern.

„Als Fans der Star Trek-Franchise haben wir uns vorgenommen, ein Spiel zu entwickeln, das dem Geist von The Next Generation treu bleibt, sowohl was die Ideale als auch was die Geschichte angeht“, so Martin Cao, CEO von Nimble Giant Entertainment. „In diesem Rahmen zu arbeiten, bietet immer noch eine Vielzahl von Möglichkeiten. Star Trek: Infinite belohnt exploratives Spiel und gibt den Spielern die Freiheit zu entscheiden, wie sie auf die Ereignisse reagieren, die sich vor ihnen entfalten. Es bietet ein starkes Identitätsgefühl, während sie ihr Imperium durch die Galaxie führen.“

Quelle: Pressemitteilung