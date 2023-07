Nintendo Switch – Mario, Wario, Luigi, Peach und Co. hüpfen bald erneut über den Bildschirm

Nintendo enthüllte am heutigen Tage mit der neusten „Nintendo-Direct“-Ausgabe etliche Spiele, welche für die Nintendo Switch erscheinen. Die bekannten Helden aus dem Hause Nintendo dürfen sich nicht nur in ein neues Abenteuer stürzen, sondern auch ein paar ihrer bekannten Abenteuer in aufpolierter Form erneut erleben.

Super Mario Bros. Wonder

Mit „Super Mario Bros. Wonder“ kündigte Nintendo ein komplett neues Spiel an. Hierbei handelt es sich um einen Side-Scroller, der für einige „Überraschungen“ und „Wunder“ sorgen soll, wie Nintendo mitteilte.

In diesem Abenteuer treten Mario, Luigi und Toad treten auch Prinzessin Peach, Prinzessin Daisy und Yoshi als spielbare Charaktere auf. Dank eines neuen „Power-Up“, kann sich Mario in einen Elefanten verwandeln.

Ein Trailer zeigt euch erste Gameplay-Szenen aus dem kommenden Spiel. Der Release ist auch gar nicht mehr weit entfernt. Bereits am 20. Oktober 2023 erscheint „Super Mario Bros Wonder“ für die Nintendo Switch.

Super Mario RPG

Das Spiel „Super Mario RPG“, das einst im Jahre 1996 in Nordamerika und Japan für das Super Nintendo Entertainment System bzw. Super Famicom erschien, erhält ein Remake.

Wie Nintendo mitteilte, erscheint das Rollenspiel, das zur damaligen Zeit von Square entwickelt wurde, am 17. November 2023 für die Nintendo Switch.

Mit ersten Screenshots könnt ihr einen Blick auf das Remake werfen.

Luigi’s Mansion 2

Mit „Luigi’s Mansion 2“ erreicht eine weitere Neuauflage die Nintendo Switch. Das Spiel erschien erstmals im Jahre 2013 für den Nintendo 3DS.

Laut Nintendo befindet sich das Spiel derzeit in der Entwicklung. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, erhält das Spiel grafische Verbesserungen. Ins Detail ging Nintendo jedoch noch nicht. Ebenso ist unklar, wann das Spiel erscheint.

Leider gibt es keine Bilder oder Gameplay aus dem Remake.

WarioWare: Move It!

Auch Wario erhält noch in diesem Jahr ein neues Spiel. Mit „WarioWare: Move It!“ wartet eine neue Sammlung von neuen Mikrospielen auf euch, die eure Reaktion auf die Probe stellen.

Nintendo spricht von mehr als 200 Mikrospielen, die es zu bewältigen gilt. Über die lokale Verbindung der Nintendo Switch könnt ihr euch mit bis zu vier Freunden in den Party-Modus begeben.

„WarioWare: Move It!“ erscheint am 03. November 2023.

Prinzessin Peach

Prinzessin Peach wird ihr eigenes Videospiel erhalten, wie Nintendo mitteilte. Das kommende Spiel wird voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht. Auch hier nannte Nintendo noch keine Details.

Auch der finale Name des Spiels ist noch unbekannt. Dafür gibt es erste Screenshots, die Szenen aus dem Spiel zeigen.

Quelle: Nintendo