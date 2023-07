Dragon Quest Monsters: Der Dunkle Prinz – Release-Termin und Trailer

Das Team von Square Enix kündigt jetzt das JRPG „Dragon Quest Monsters: Der Dunkle Prinz“ für Nintendo Switch an. In dem Spiel können Spieler verschiedene Monster rekrutieren, kommandieren und mit ihnen ein spannendes Abenteuer bestreiten. Die Veröffentlichung findet am 1. Dezember 2023 für die Konsole aus dem Hause Nintendo statt.

Der Hauptcharakter des JRPGs ist Psaro, ein Dämonenprinz, der aufgrund eines Fluchs kein Monster verletzen kann. Daher wird er zu einem Monsterzähmer und rekrutiert diese, um sich gemeinsam mit ihnen durch die verschiedenen Gebiete der Welt Nadiria zu kämpfen. Während des Abenteuers wechseln in der Welt die Jahreszeiten von Frühling zu Sommer, Herbst und Winter. Dies verändert nicht nur die Landschaft, sondern öffnet auch neue Gebiete in denen Monster leben, die eine bestimmte Jahreszeit bevorzugen.

Eine der Mechaniken in „Dragon Quest Monsters: Der Dunkle Prinz“ ist das neu entwickelte Synthese-System, mit dem Spieler völlig neue Kreaturen erschaffen können, indem sie Monster aus ihrem Team kombinieren. Über 500 Monster lassen sich mit diesen Experimenten freischalten, darunter Lieblinge aus der Reihe aber auch komplett neue Kreaturen. Nachdem ein Team zusammengestellt wurde, können Spieler aus aller Welt online gegeneinander antreten.

Die Webseite zu den „Dragon Quest“-Spielen gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung