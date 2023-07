Silent Hope – Release-Termin des Action-RPG

Marvelous Europe hat jetzt zusammen mit Marvelous Inc und XSEED Games den Release-Termin von „Silent Hope“ bekannt gegeben. So erscheint das JRPG weltweit am 03. Oktober 2023 für Nintendo Switch und PC (Steam).

In der Geschichte des Spiels wurde eines Tages ein friedliches Königreich von einer schrecklichen Katastrophe heimgesucht. In dem darauffolgenden Chaos begannen die Menschen, sich gegenseitig zu betrügen und zu hintergehen. Ihr König benutzte seine mächtige Magie, um den Menschen die Sprachfähigkeit zu nehmen und stürzte sich in den Abyss. Seine Tochter, die Prinzessin, weinte eine endlose Flut von Tränen, die sie in einer riesigen Kristallträne einhüllten.

Viele Jahre, nachdem diese Ereignisse in Vergessenheit geraten waren, flogen sieben Lichter in den Farben des Regenbogens aus dem Abyss hervor. Diese Strahlen der Hoffnung offenbarten sich der Prinzessin in Form von sieben Helden, die bereit waren, dem Hilferuf der Prinzessin zu folgen.

Einen Vorgeschmack auf die Welt und das Gameplay von „Silent Hope“ liefert ein Trailer, der während der letzten Nintendo Direct-Ausgabe gezeigt wurde. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung / Steam