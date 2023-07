PS Plus – Im Juli 2023 mit CoD: Cold War, Alan Wake und Endling

Sony gab am gestrigen Mittwoch bekannt, welche neuen Spiele im Juli für die PlayStation Plus-Mitglieder zum Download bereitstehen. Die neuen Games sind von Dienstag, den 04. Juli 2023, bis Montag, den 31. Juli 2023 im Plus-Programm verfügbar. Herunterladen dürfen die Spiele die PS Plus Essential-, Extra- und Premium-Abonnenten.

Der Ego-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“, der von Treyarch und Raven Software entwickelt wurde, wird als Cross-Gen Bundle verfügbar sein. Das Spiel erschien im Jahre 2020 und setzt die „Black Ops“-Reihe fort. „Endling – Extinction is Forever“ stammt vom Entwickler Herobeat Studios. Das im Jahre 2022 erschienene Spiel erzählt die Geschichte eines Fuchses, der samt seiner Jungen in einer zerstörten Welt um das Überleben kämpft. Das dritte Spiel im Bunde stammt aus dem Hause Remedy Entertainment. Hierbei handelt es sich um „Alan Wake“, das als Remastered Edition zum Download bereitstehen wird.

Weitere Infos erhaltet ihr im offiziellen PlayStation Blog, den ihr hinter diesem Link findet.

Die PlayStation Plus-Spiele im Juli

Call of Duty: Black Ops Cold War – PS4/PS5

Endling – Extinction is Forever – PS4/PS5

Alan Wake Remastered – PS4/PS5

Die PlayStation Plus-Spiele im Juni

NBA 2K23 – PS4/PS5

Jurassic World Evolution 2 – PS4/PS5

Trek to Yomi – PS4/PS5

Quelle: PlayStation Blog