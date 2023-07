Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Edition, HORSCH AgroVation Pack und mehr

Es gibt Neuigkeiten rund um den „Landwirtschafts-Simulator 22“. Unter anderem kündigte Entwickler GIANTS Software das Content-Pack „HORSCH AgroVation“ an. Der DLC wird eine neue Karte und 14 Maschinen umfassen.

Landwirtschafts-Simulator 22 – HORSCH AgroVation Pack

Der DLC erscheint am 25. Juli 2023 auf PC und Konsolen. Wie bereits erwähnt, beinhaltet der DLC eine neue Karte. Es handelt sich dabei um die HORSCH AgroVation Farm, die sich real im tschechischen Kněžmost befindet. Die Farm mit ihren kleinen und großen Feldern sowie verschiedenen Lagergebäuden wurde für den „LS22“ digitalisiert – und stattet die Spielenden mit einer Flotte neuer HORSCH Maschinen aus, die erstmals im Spiel zum Einsatz kommen.

Effiziente Bodenbearbeitung, Saatbettbereitung, Aussaat und mehr: Das HORSCH AgroVation Pack enthält effiziente Hochleistungsmaschinen wie die Einzelkornsämaschine Maestro 24.50 SV und die Sämaschine Avatar 12.25 D, den Striegel Cura 24 ST oder die Messerwalze Cultro 12 TC sowie die Hacke Transformer 12 VF. Hier der Überblick über die neuen Maschinen:

Avatar 12.25 SD (Sämaschine)

Maestro 24.50 SV (Einzelkornsämaschine)

Cultro 9 TC (Messerwalze)

Partner 1600 FT (Fronttank)

Cultro 12 TC (Messerwalze)

Pronto 3 DC (Sämaschine)

Cura 24 ST (Striegel)

Pronto 6 DC (Sämaschine)

Finer 6 SL (Sämaschine)

Taro 6 SL (Sämaschine)

Joker 8 RT (Scheibenegge)

Tiger 8 MT (Grubber)

Maestro 9.75 RX (Einzelkornsämaschine)

Transformer 12 VF (Hacke)

Das HORSCH AgroVation Pack ist im Year 2 Season Pass und ebenfalls in der Premium Edition enthalten.

Premium Edition und Expansion

Die neue Premium Edition wurde vor kurzem angekündigt und soll am 14. November 2023 erscheinen. Die Edition umfasst Inhalte aus Jahr 1 und Jahr 2. Zudem beinhaltet sie die folgenden Packs: Antonio Carraro Pack, Kubota Pack, Vermeer Pack, Göweil Pack, Hay & Forage Pack, HORSCH AgroVation Pack sowie ein noch nicht angekündigte Pack. Außerdem Teil der neuen Edition ist die auf Forstwirtschaft ausgerichtete Platinum Expansion, die Volvo in die Reihe einführte und viele andere Marken, Spielmechaniken, eine neue Karte und mehr enthielt.

Am selbigen Tag erscheint auch eine Premium Expansion. Die Premium Expansion, die Teil der Premium Edition und auch separat erhältlich ist, führt eine neue Karte ein: Zielonka – eine Umgebung in Mitteleuropa, die sich perfekt für den Gemüseanbau eignet. Außerdem kommen Karotten, Pastinaken und Rote Bete zur Liste der insgesamt 20 Feldfrüchte hinzu sowie damit verbunden ebenfalls neue Fabriken und Produktionsketten. Authentisch digitalisiert und mit mehr Details erweitern über 35 Fahrzeuge und Geräte den Fuhrpark. Die Hersteller Dewulf, Gorenc, Agrio und WIFO debütieren in der Reihe, dazu kommen noch weitere Maschinen von BEDNAR, Fiat, GRIMME, Kverneland, SaMASZ und anderen Herstellern.

Weitere Informationen über „LS22“ findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung